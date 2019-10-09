أفاد الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، بأن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.

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وأضاف الناصر، أن الهجمات التي تعرضت لها "أرامكو" رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، قد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.

وقال أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن إن"غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.

وصرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال منتدى للطاقة في موسكو مطلع الشهر الجاري، بأن الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"