احتلت الإمارات المركز الأول عربيا والـ25 عالميا، وذلك في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يقيم تنافسية 141 دولة.

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وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تقدم الإمارات بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويرصد تقرير التنافسية العالمية - 2019 اقتصاد 141 دولة، تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محورا أساسيا، و22 محورا فرعيا.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، والـ30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص على الخدمات الحكومية، ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعا على المستوى الاتحادي والمحلي.

وحققت الإمارات تقدما لافتا على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشرا تنافسيا عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشرا من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.

كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 5 دول في 19 مؤشرا عالميا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشرا، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.

يذكر أن سنغافورة حققت المركز الأول عالميا في تقرير هذا العام بعد تقدمها بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي، لتزيح الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الثاني عالميا، وهونغ كونغ في المركز الثالث، وهولندا في المركز الرابع، وسويسرا في المركز الخامس.

كما جاءت اليابان في المركز السادس، تليها ألمانيا في المركز السابع ثم السويد والمملكة المتحدة والدنمارك في المراكز الثامن والتاسع والعاشر عالميا.

المصدر: "وام"