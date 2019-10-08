خفض "فيتش" تصنيفها الائتماني لـ"أرامكو" يضغط على سندات السعودية

تراجعت أسعار سندات سعودية السيادية المقومة بالدولار، اليوم، بعد خفض "فيتش" التصنيف الائتماني لشركة "أرامكو" السعودية درجة واحدة عقب هجوم في الشهر الماضي على منشأتي إنتاج للشركة.

وخسر إصدار 2047 ما قيمته 0.7 سنت إلى 113.34 سنت في الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي في أسبوع. وتراجعت أيضا سندات "أرامكو"، إذ هبط إصدار 2049 بواقع 0.4 سنت إلى 109.51 سنت في الدولار، بحسب بيانات "تريدويب".

وخفضت الاثنين، وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لـ "أرامكو" درجة واحدة من A+ إلى A، مما يضع تصنيف عملاق النفط المملوك للدولة على قدم المساواة مع تصنيف السعودية، الذي خفضته الوكالة في 30 سبتمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"