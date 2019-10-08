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قطر تطلق مشروعا هو الأكبر في منطقة الخليج

مال وأعمال

قطر تطلق مشروعا هو الأكبر في منطقة الخليج
Reuters
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي
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قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن قطر دشنت منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون في البلاد، يمكنها احتجاز 5 ملايين طن من الكربون سنويا من منشآت الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025.

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وقال الكعبي في مؤتمر بلندن اليوم الثلاثاء:"أطلقنا بنجاح منشأة في قطر... إنها أكبر منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون في المنطقة"، مضيفا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا.

وتعتبر قطر دولة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إنتاجها حاليا 77 مليون طن سنويا، وتخطط الدوحة لزيادته ليصل إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2023، وفقا لما نقلته في وقت سابق "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "قطر غاز" خالد بن خليفة آل ثاني.

المصدر: "رويترز"

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