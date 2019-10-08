مصر تحقق اكتفاء ذاتيا في سلعة استراتيجية

كشف مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أن مصر تتجه لإنتاج أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض في موسم 2019.

وأضاف، علاء خليل، رئيس معهد بحوث المحاصيل التابع للوزارة المصرية لـ "رويترز" أن الرقم يأتي مقارنة مع 2.7 مليون طن جرى إنتاجها في موسم 2018.

وقال خليل إن إنتاج 2019 سيكفي لتلبية الاحتياجات المحلية وسيتمخض عن فائض. ويستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن من الأرز سنويا.

وكان وزير التموين المصري قال في سبتمبر الماضي إنه لن تكون هناك حاجة لاستيراد الأرز في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2020.

المصدر: "رويترز"