الإمارات ترفد اقتصادها بقطاع مردوده 128 مليار دولار

قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" اليوم الثلاثاء، إن حصة قطاع الطيران والسياحة في اقتصاد الإمارات ستزيد لأكثر من مثليها في العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار.

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وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في فعالية لـ"إياتا"، إن قطاع الطيران والسياحة يساهم حاليا بمقدار 47.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعادل 13% من مجموع الناتج.

وأضاف أن من المرجح أن يدعم قطاع الطيران والسياحة الإماراتي 1.4 مليون فرصة عمل في العشرين عاما القادمة، من 800 ألف وظيفة حاليا.

والإمارات مقر لشركتي طيران عالميتين كبيرتين هما "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران".

المصدر: "رويترز"