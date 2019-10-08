وفد كوري جنوبي يضم رؤساء أهم الشركات العالمية في ضيافة السيسي

ذكر مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، أن وفدا كوريا جنوبيا سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة الأعمال لمناقشة التعاون الاقتصادي الثنائي.

ومن المخطط أن يجتمع الوفد الذي يرأسه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية، مع الرئيس المصري في القاهرة غدا الأربعاء، لمساعدة الشركات الكورية على إيجاد فرص للأعمال في مصر.

وفي اليوم التالي، من المنتظر قيام الوفد المكون من 40 شخصا برحلة إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية، التي تجري فيها مشاريع التطوير لمجمع صناعي وموانئ وأحواض السفن.

ويخطط الوفد الكوري الذي يضم أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكو انترناشونال"، وهي وحدة التجارة لمجموعة "بوسكو" للحديد والصلب، ومسؤولين من كل من شركة "إل جي" للالكترونيات و"هيونداي" للهندسة والإنشاء، للنقاش مع شركائهم المصريين حول سبل مشاركة الشركات الكورية في مشاريع التنمية والتطوير المصرية.

وستعقد الجلسة الافتتاحية للجنة في القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

المصدر: يونهاب