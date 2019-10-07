وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لـ "أرامكو"

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية درجة تصنيف شركة "أرامكو" السعودية من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "فيتش" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن تخفيض التصنيف لـ "أرامكو" يأتي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية على خلفية التوترات الجيوسياسية عقب استهداف منشآت "أرامكو"، يوم 14 سبتمبر الماضي.

إقرأ المزيد

واعتبرت الوكالة أن تأثير الهجمات على مؤشرات "أرامكو" سيكون محدودا في عام 2019.

وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت، في 30 سبتمبر الماضي، التصنيف الائتماني للسعودية من درجة من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية الهجمات المذكورة.

وأعربت وزارة المالية السعودية عن تحفظها إزاء قرار الوكالة، واعتبرته "مستعجلا".

المصدر: وكالات