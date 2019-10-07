 
مباشر
عاجل
لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

الليرة التركية تتراجع بفعل مخاوف من عملية عسكرية شمال سوريا

مال وأعمال

الليرة التركية تتراجع بفعل مخاوف من عملية عسكرية شمال سوريا
Reuters
"رويترز": انخفاض الليرة التركية بفعل مخاوف من عملية عسكرية في شمال سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi0j

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن قال البيت الأبيض إن أنقرة ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية في شمال سوريا وإن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في العملية.

إقرأ المزيد
تركيا: المناطق الآمنة شمالي سوريا تهدف إلى تطهير الحدود وعودة اللاجئين
تركيا: المناطق الآمنة شمالي سوريا تهدف إلى تطهير الحدود وعودة اللاجئين

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 5.7450 ليرة للدولار، وبذلك تراجعت عن مستوى الـ5.7 ليرة الذي سجلته الجمعة الماضية.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة التركية خلال تعاملات اليوم:

الليرة التركية تتراجع بفعل مخاوف من عملية عسكرية شمال سوريا
Bloomberg

وفقدت الليرة حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار في أزمة عصفت بالعملة العام الماضي بسبب مخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وهبطت الليرة حوالي ثمانية بالمئة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق