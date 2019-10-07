انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن قال البيت الأبيض إن أنقرة ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية في شمال سوريا وإن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في العملية.

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وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 5.7450 ليرة للدولار، وبذلك تراجعت عن مستوى الـ5.7 ليرة الذي سجلته الجمعة الماضية.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة التركية خلال تعاملات اليوم:

Bloomberg

وفقدت الليرة حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار في أزمة عصفت بالعملة العام الماضي بسبب مخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وهبطت الليرة حوالي ثمانية بالمئة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: "رويترز"