مصر.. تسوية نزاع بين شركتين مقابل 100 مليون جنيه

أعلن مجلس الوزراء المصري التوصل إلى تسوية ودية بين شركتي "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام و"إعمار مصر للتنمية"، حول مشروع "أب تاون كايرو" بهضبة المقطم.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار لمشروع "أب تاون كايرو"، في موعده المحدد (6 سنوات) وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وهو ما دفع شركة النصر للجوء للتحكيم الدولي.

ودخل الطرفان في تفاوض ودي للوصول إلى تسوية للنزاع، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال العام السابق، خالد بدوي، في مايو 2018، أنه توصل لاتفاق تسوية مع إعمار، والتي ستقوم شركة النصر التابعة لقطاع الأعمال العام بناء عليه بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

ويتضمن اتفاق التسوية 5 بنود تشمل تنازل شركة إعمار عن دعوى التحكيم الدولي ضد شركة النصر للإسكان والتي رفعتها لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد.

كما تتنازل شركة النصر عن دعوى التحكيم الدولي ضد شركة إعمار، والتي رفعتها لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" والمطالبة بتعويض مالي.

وبموجب اتفاق التسوية، تسدد "إعمار" 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى.

وتلتزم شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين.

وتتحمل شركة إعمار مصر باقي مصاريف التحكيم المترتبة على شركة النصر للإسكان.

المصدر: وكالات