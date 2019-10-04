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السيسي يصدق على قانون "المحال العامة".. الشيشة في مصر مسموحة بشروط

مال وأعمال

السيسي يصدق على قانون
Reuters
الشيشة في مصر
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صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون المحال العامة في مصر، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية

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والجانب الأبرز في هذا القانون هو حظر تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي، على أن يجري تطبيقه منذ نشره بالجريدة الرسمية، أمس الخميس.

ويحظر هذا القانون تقديم النارجيلة (الشيشة)، في المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

ووفقا للقانون لا يجوز الترخيص لأصحاب المحال بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

المصدر: "الوطن"

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