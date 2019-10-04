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النفط يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

مال وأعمال

النفط يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 2019
Reuters
النفط يتجه نحو تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019
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تتجه أسعار النفط نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية بالرغم من ارتفاعها الجمعة، ويأتي ذلك بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود مزيج "برنت" اليوم بواقع 12 سنتا، إلى 57.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 9 سنتات، إلى 52.54 دولار للبرميل.

لكن على أساس أسبوعي، انخفض "برنت" بواقع 6.6% مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر الماضي، وخام غرب تكساس الوسيط تراجع بنسبة 6% وهو أكبر هبوط منذ يوليو الماضي.

وأضافت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف الخميس إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

المصدر: وكالات

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