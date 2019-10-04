صرح وزير الطاقة الإيراني بأن لدى ايران فرصة لمدة 3 أعوام لتحويل العضوية الموقتة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا بيلاروس كازاخستان أرمينيا قرغيزستان) إلى العضوية الدائمة.

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وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة إلى أرمينيا، قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن "هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث شاركت إيران في اجتماع قادة الاتحاد للمرة الأولى بعد نيل عضويتها المؤقتة فيه".

وأضاف، أن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين إيران والاتحاد الأوراسي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 أكتوبر الجاري، حيث ستكون 840 نوعا من السلع مشمولة بالتعرفة الجمركية التفضيلية.

ووقعت طهران اتفاقية مؤقتة مع الاتحاد الأوراسي ما يفتح أمام منتجاتها أسواقا ذات إمكانات كبيرة، وهذه الأسواق هي:روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: "فارس"