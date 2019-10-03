 
مباشر
عاجل
بوتين: إيران والسعودية تواجهان كثيرا من التحديات المشتركة بينها التطرف والانفصالية

مباحثات روسية قطرية حول الطاقة في موسكو

مال وأعمال

مباحثات روسية قطرية حول الطاقة في موسكو
وزارة الطاقة الروسية
مباحثات روسيىة قطرية حول الطاقة في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhhr

أجرى وزيرا الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، والقطري، سعد الكعبي، في العاصمة الروسية موسكو مباحثات ثنائية تطرقا خلالها للاستثمارات القطرية في روسيا.

وتناول الاجتماع اليوم الخميس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، وذلك على هامش زيارة الكعبي لموسكو لحضور الاجتماع الوزاري الـ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي جرى خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي.

وأعرب وزير الطاقة الروسي عن ثقته بأن التعاون الثنائي بين روسيا وقطر ينطوي على إمكانات هائلة، مشيرا إلى أن أحد محركات التعاون الثنائي هو مجال الاستثمار.

وقبل ذلك، عقد الكعبي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، تناول أيضا التعاون في مجال الطاقة.

يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار أصبح مساهما في "روس نفط" بعد خصخصتها أواخر 2016، ويملك الجهاز الآن حصة نسبتها 19% في الشركة الروسية.

وانطلقت في العاصمة موسكو، يوم الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي تستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بنضف طن متفجرات.. هذه تفاصيل "محاولة" اغتيال قاسم سليماني