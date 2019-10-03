أجرى وزيرا الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، والقطري، سعد الكعبي، في العاصمة الروسية موسكو مباحثات ثنائية تطرقا خلالها للاستثمارات القطرية في روسيا.

وتناول الاجتماع اليوم الخميس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، وذلك على هامش زيارة الكعبي لموسكو لحضور الاجتماع الوزاري الـ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي جرى خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي.

#РЭН2019#Встреча_Новак_аль_Кааби

В кулуарах Министерской встречи Форума стран-экспортеров газа прошла встреча Александра Новака @novakav1 с Министром энергетики Государства Катар Саадом Аль-Кааби. pic.twitter.com/ipoquVj6UB — Минэнерго России (@MinenergoGov) October 3, 2019

وأعرب وزير الطاقة الروسي عن ثقته بأن التعاون الثنائي بين روسيا وقطر ينطوي على إمكانات هائلة، مشيرا إلى أن أحد محركات التعاون الثنائي هو مجال الاستثمار.

وقبل ذلك، عقد الكعبي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، تناول أيضا التعاون في مجال الطاقة.

سعادة المهندس الكعبي يجري مباحثات مع شركة روسنفت في موسكو #قطرpic.twitter.com/WnSF7ItGyQ — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) October 3, 2019

يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار أصبح مساهما في "روس نفط" بعد خصخصتها أواخر 2016، ويملك الجهاز الآن حصة نسبتها 19% في الشركة الروسية.

وانطلقت في العاصمة موسكو، يوم الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي تستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات