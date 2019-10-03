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مؤشر مديري المشتريات.. تطور إيجابي في الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات.. تطور إيجابي في الاقتصاد الروسي
Sputnik
مؤشر مديري المشتريات.. تطور إيجابي في الاقتصاد الروسي
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ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لقطاع الخدمات في روسيا في شهر سبتمبر الماضي إلى 53.6 نقطة من 52.1 نقطة سجلها المؤشر في أغسطس الماضي.

وقالت دارسة لوكالة IHS Markit، إن "النتائج تشير إلى تسارع وتيرة نمو نشاط الأعمال في قطاع الخدمات، حيث بلغت معدلات النمو مستوى الاستقرار".

وأضافت، أن مؤشر الشهر الماضي سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2016، وتزامنا مع نمو المؤشر ازداد عدد الوظائف.

يشار إلى أن مستوى الـ50 نقطة يفصل بين الانكماش والنمو، ويعتبر مؤشر مديري المشتريات أداة قوية لقياس حركة وأداء النشاط الاقتصادي

المصدر: "تاس"

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