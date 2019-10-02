وزير النفط الكويتي: متفائلون بعودة الإنتاج في المنطقة المشتركة مع السعودية

أعرب وزیر النفط الكويتي خالد الفاضل عن تفاؤله بعودة الإنتاج في المنطقة المشتركة مع السعودية، مشيرا إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة، وأن الاتفاق مع العراق في مراحل متقدمة.

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وقال الفاضل للصحفيين، إن "الأسعار يتم تحديدها على أساس مبدأ العرض والطلب"، مبينا أنها "ما تزال مستقرة وأن أي ارتفاع من الممكن أن يأتي وفقا للأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة".

وأضاف، أن "الكويت لا تطمح لسعر معين لبرميل النفط بل إلى سعر يكون مقبولا بالنسبة للمستهلك والدول المصدرة للنفط".

وتابع الفاضل، أن "الكويت ضمن منظومة (أوبك) وهي ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الاجتماعات الوزارية التي تتم بالإجماع".

وبشأن اتفاق الكويت والعراق، لاختيار مستشار دولي لدراسة المنطقة الحدودية بين البلدین واستخراج النفط، أكد الوزير الكويتي توقيع اتفاقية بين البلدین لاختيار مستشار، لافتا إلى أن "الدراسة لا تزال قائمة"، وأن بلاده بانتظار نتائج تلك الدراسة لعقد جلسات للنظر في عملية استخراج النفط في الحقول المشتركة بين البلدين.

وجاءت تصريحات وزير النفط الكويتي ردا على أسئلة الصحفيين خلال حضوره حفلا في سفارة كوريا الجنوبية بمناسبة العيد الوطني لها.

المصدر: كونا