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مادورو: الاستثمار الروسي ينمو في الاقتصاد الفنزويلي

مال وأعمال

مادورو: الاستثمار الروسي ينمو في الاقتصاد الفنزويلي
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن حجم الاستثمارات الروسية في اقتصاد بلاده أخذ يزداد وينمو.

وأضاف مادورو: "هناك زيادة في حجم استثمارات رجال الأعمال، والشركات الروسية في الاقتصاد الفنزويلي".

وقال: "فنزويلا مكان جيد وموثوق للاستثمار. خلال الزيارة التي قمت بها إلى روسيا، اتفقنا على الاستمرار في السير قدما، في جميع مجالات الاستثمارات، وخاصة في النفط والغاز، وفي مجال إنتاج المواد الغذائية، وتوسيع التجارة ".

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على ماذا اتفق بوتين ومادورو

في الأسبوع الماضي، زار مادورو روسيا، وعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال اللقاء، الذي عقد في موسكو، شدد بوتين على دعم روسيا، لمؤسسات السلطة الشرعية في فنزويلا، وتأييد الحوار بين الحكومة والمعارضة هناك.

بدوره، قال مادورو إن بلاده تغلبت على جميع الصعوبات، بفضل الدعم الروسي.

المصدر: "تاس"

 

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