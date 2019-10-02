وزير الطاقة الروسي يلتقي وزير النفط الإيراني

عقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم في موسكو اجتماعا مع وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، وواقع النفط والطاقة.

وجاء الاجتماع على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، حيث وصل الوزير الإيراني اليوم للمشاركة في الفعالية، التي تعد أبرز حدث في مجال الطاقة بروسيا.

#РЭН2019#Встреча_Новак_Зангане

Александр Новак @novakav1: "Отношения между Россией и Ираном планомерно развиваются, следуя курсу руководства наших стран. Наши лидеры находятся в постоянном контакте".https://t.co/bolpnx2X4Hpic.twitter.com/Dtgnzq1iSJ — Минэнерго России (@MinenergoGov) October 2, 2019

وحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية فإن الوزيرين بحثا التعاون بين روسيا وإيران في سوق الطاقة العالمية، وخفض الإنتاج ضمن إطار "أوبك+".

وانطلقت في العاصمة موسكو اليوم فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي ستستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

المصدر: RT