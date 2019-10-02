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وزير الطاقة الروسي يلتقي وزير النفط الإيراني

مال وأعمال

وزير الطاقة الروسي يلتقي وزير النفط الإيراني
اجتماع بين وزيري الطاقة الروسي والنفط الإيراني في موسكو
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عقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم في موسكو اجتماعا مع وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، وواقع النفط والطاقة.

وجاء الاجتماع على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، حيث وصل الوزير الإيراني اليوم للمشاركة في الفعالية، التي تعد أبرز حدث في مجال الطاقة بروسيا.

وحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية فإن الوزيرين بحثا التعاون بين روسيا وإيران في سوق الطاقة العالمية، وخفض الإنتاج ضمن إطار "أوبك+".

وانطلقت في العاصمة موسكو اليوم فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي ستستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

المصدر: RT

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