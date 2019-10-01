فنزويلا تسدد دفعة جديدة من ديون مستحقة لروسيا

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء، أن فنزويلا سددت دفعة جديدة من ديونها المستحقة لروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "سددت فنزويلا دفعة جديدة من ديونها لروسيا"، ولم يحدد المتحدث حجم المبلغ الذي تم تسديده هذه المرة​​​.

وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن فنزويلا ستسدد 200 مليون روبل (حوالي 3.07 مليون دولار) في خريف عام 2019.

وأكد نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، في وقت سابق، أن فنزويلا تدفع مستحقات الدين لروسيا مرتين في السنة.

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وكانت آخر دفعة من الديون، قد سددتها فنزويلا في أبريل الماضي، وفي هذه المرة سددت فقط الفائدة المستحقة على الديون، البالغة 3 مليارات دولار.

المصدر: "سبوتنيك"