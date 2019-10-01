 
مباشر
عاجل
العراق يعلق عمل قنصليته في مشهد إثر اعتقال دبلوماسيين

فنزويلا تسدد دفعة جديدة من ديون مستحقة لروسيا

مال وأعمال

فنزويلا تسدد دفعة جديدة من ديون مستحقة لروسيا
Sputnik
مبنى وزارة المالية الروسية بموسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh39

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء، أن فنزويلا سددت دفعة جديدة من ديونها المستحقة لروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "سددت فنزويلا دفعة جديدة من ديونها لروسيا"، ولم يحدد المتحدث حجم المبلغ الذي تم تسديده هذه المرة​​​.

وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن فنزويلا ستسدد 200 مليون روبل (حوالي 3.07 مليون دولار) في خريف عام 2019.

وأكد نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، في وقت سابق، أن فنزويلا تدفع مستحقات الدين لروسيا مرتين في السنة.

إقرأ المزيد
فنزويلا تقلص ديونها أمام
فنزويلا تقلص ديونها أمام "روس نفط" إلى 1.1 مليار دولار

وكانت آخر دفعة من الديون، قد سددتها فنزويلا في أبريل الماضي، وفي هذه المرة سددت فقط الفائدة المستحقة على الديون، البالغة 3 مليارات دولار.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طالب بمقابلة "المُخبر".. كيف واجه ترامب دعوات عزله؟