تعافي النفط مدعوما ببيانات من موسكو وواشنطن و"أوبك"

تعافت أسعار النفط الثلاثاء مدعومة بتقارير عن تراجع إنتاج أكبر منتجي الخام في العالم خلال الربع الثالث، فيما استئناف الإمدادات السعودية ومخاوف هبوط الطلب واصلا الضغط على الأسعار.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 0.42% إلى 59.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.46% إلى 54.32 دولار.

وجاء الارتفاع بعد هبوط حاد سجله الخام الاثنين، متأثرا سلبا بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، إضافة لمخاوف من حدوث فائض كبير في معروض النفط.

واستعادت "أرامكو" السعودية إنتاجها النفطي بكامل طاقته إلى المستويات التي كان عليها قبل هجمات في 14 سبتمبر، حيث ضخت حوالي 9.78 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وخلص مسح منفصل لـ"رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" انخفض لأدنى مستوياته في ثمانية أعوام في سبتمبر عند 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 750 ألف برميل يوميا من أرقام معدلة لأغسطس، مسجلا أقل إجمالي شهري منذ 2011.

وانخفض أيضا إنتاج أكبر منتجين في العالم وهما الولايات المتحدة وروسيا في يوليو وسبتمبر على التوالي.

وقالت مصادر مطلعة إن إنتاج روسيا تراجع إلى 11.24 مليون برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من 11.29 مليون برميل في الشهر السابق.

وبحسب تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فقد تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 276 ألف برميل يوميا في يوليو منخفضا إلى 11.81 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"