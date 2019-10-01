 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين يناقش الاتفاق النووي والوضع في مضيق هرمز مع روحاني

المركزي اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار لاستيرادها

مال وأعمال

المركزي اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار لاستيرادها
Sputnik
المركزي اللبناني يصدر قائمة بمواد سيوفر الدولار لاستيرادها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh1s

أصدر البنك المركزي اللبناني اليوم تعليمات جديدة بشأن استيراد السلع الأساسية، حيث أكد استعداده توفير الدولار لاستيراد مجموعة من السلع، في خضم أزمة دولار يشهدها لبنان.

إقرأ المزيد
لبنان يصدر تعميما سيخفف أزمة الدولار
لبنان يصدر تعميما سيخفف أزمة الدولار

وأعرب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في تعميم نشر على المصارف اللبنانية الثلاثاء، عن استعداد المركزي لتخصيص الدولار لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، وذلك عبر الاعتمادات والبوالص المستندية.

وأجاز التعميم للمصارف في لبنان فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد هذه المنتجات، وسيقوم المركزي بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية بالدولار، وسيأخذ المركزي عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.

كما طلب من المصارف التأكد من أن الاعتمادات المستندية المشمولة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار إليها بهدف الاستهلاك المحلي.

يشار إلى أن لبنان يشهد موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشح الدولار في الأسواق.

المركزي اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار لاستيرادها
المركزي اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار لاستيرادها
المركزي اللبناني يصدر قائمة بالمواد التي سيوفر الدولار لاستيرادها

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بـ440 كعبا نسائيا عاليا.. فنان تركي يتحدث عن العنف ضد المرأة