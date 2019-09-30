روسيا تحقق خفضا بإنتاج النفط في سبتمبر بـ200 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا سرعت في شهر سبتمبر وتيرتها في خفض الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية "أوبك +" وحققت خفضا قدره حوالي 200 ألف برميل يوميا.

لكن روسيا لم تحقق في سبتمبر حصتها من خفض الإنتاج التي التزمت بها بموجب الاتفاقية والبالغة 228 ألف برميل يوميا، بالمقارنة مع مستوى الإنتاج المسجل في أكتوبر 2018.

وبالتالي، تمكنت روسيا من خفض إنتاجها النفطي بنسبة 88% من المستوى المنصوص عليه في الاتفاقية.

وفي أغسطس الماضي، خفضت روسيا إنتاجها للنفط بمقدار نصف حصتها المحددة وفق "أوبك +".

وكانت الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاقية "أوبك +" اتفقت على إبقاء مستوى الخفض حتى نهاية الربع الأول من العام 2020 عند مليون ومئتي ألف برميل يوميا، حيث التزمت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج بـ812 برميل يوميا، فيما وافقت الدول غير الأعضاء في "أوبك" على تحقيق خفض بمقدار 383 ألف برميل يوميا.

المصدر: تاس