انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الاقتصاد الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم في ظل آفاق ضعيفة للاقتصاد الصيني، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، وذلك بضغط من الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود مزيج "برنت" بواقع عشرين سنتا إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع ثلاثة سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات الصيني، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 نقطة في سبتمبر الجاري، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس الماضي، لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

المصدر: "رويترز"