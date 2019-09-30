ثلث ميزانية أوكرانيا لعام 2020 سيخصص لسداد الديون

قال رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي غونشاروك، إنه سيتم تخصيص ثلث الأموال في الميزانية العامة لعام 2020 لسداد الديون المترتبة على البلاد.

وأضاف: "سنواجه في العامين المقبلين، فترة صعبة. سيتعين علينا سداد ديون قياسية الحجم. في العام المقبل، سنضطر لتخصيص ثلث الميزانية لذلك".

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني، إلى أن حكومته، ستتخذ خطوات "لتخفيض هذه الديون تدريجيا". وقال، إن البرنامج المعتمد، سيستمر 5 سنوات، وهو يتكون من عدة مجموعات.

الأولى فيها، تتعلق "برأس المال البشري" وتتضمن تدابير لتحسين نوعية التعليم والرعاية الصحية، وكل ذلك "سيخلق حياة طبيعية" في البلاد.

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وتتعلق المجموعة الثانية، بالاقتصاد، ونوه رئيس الوزراء، بأن حكومته تضع أمامها مهمة، ضمان نمو اقتصادي سنوي بنسبة لا تقل عن 5-7 ٪، وفي غضون خمس سنوات، يجب أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 40 ٪.

وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الحكومة، على أن هذا سيتطلب اجتذاب استثمارات ضخمة حوالي 50 مليار دولار، وأكد على ضرورة توفير مليون فرصة عمل في البلاد.

المصدر: "تاس"