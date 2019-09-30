لبنان يصدر تعميما سيخفف أزمة الدولار

أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين، أن تعميما سيصدره البنك غدا الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار لدى شركات الصرافة.

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كما أكد سلامة بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، أن البنك المركزي يدبر احتياجات العملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص، و"سيستمر بذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير".

وقال سلامة إن التعميم الذي سيصدر سينظم توفير الدولار "للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين".

حاكم مصرف لبنان من بعبدا: التعميم الذي سيصدر غدا يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 30, 2019

وعلى صعيد متصل، نفت الرئاسة اللبنانية تقارير أفادت بأن الحكومة ستستقيل بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، وقال مكتب الرئاسة إن المعلومات المنسوبة لمصادر مقربة من قصر بعبدا عن "أن حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة"، لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن العملة اللبنانية مربوطة بسعر صرف قدره 1507.5 ليرة للدولار منذ أكثر من عشرين عاما.

ويشهد لبنان موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشح الدولار في الأسواق.

المصدر: وكالات