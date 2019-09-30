أعلن مصرف "سبيربنك" الاثنين عن خفض سعر الفائدة على القروض العقارية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر القادم، وسط توقعات أن يحفز ذلك قطاع العقارات في روسيا.

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وقال البنك، في بيان صدر اليوم، إن الفائدة على الشقق والبيوت الجديدة ستنخفض إلى 7.3% سنويا، فيما ستتراجع في السوق الثانوية للعقارات إلى 8.8% على أساس سنوي.

ويتوقع أن تقوم البنوك الأخرى الآن بخفض سعر الفائدة أيضا، إذ أن "سبيربنك" يعد بوصلة سوق الائتمان الروسي وأكبر البنوك الناشطة في السوق الروسية.

ويأتي قرار "سبيربنك" تماشيا مع قرارات البنك المركزي الروسي الأخيرة، حيث خفض الأخير سعر الفائدة الأساس في سبتمبر الجاري إلى 7% سنويا، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2014.

المصدر: وكالات