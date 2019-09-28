بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الإمارات

بيعت اليوم لوحة مركبة تحمل الرقم "2020 U" بمبلغ 134 ألف درهم (36 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني بالإمارات العربية.

وتمت الصفقة خلال المزاد العلني للوحات المركبات الذي تنظمه "هيئة الطرق والمواصلات في دبي".

بيع الرقم U 2020 بـ 134 الف درهم في المزاد العلني للوحات المركبات الذي تعقده #طرق_دبي الان وتطرح فيه 20 رقماً تحمل شعار #إكسبو#الإمارات_اليومpic.twitter.com/51d7QNe0kM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 28, 2019

وتعرف لوحات السيارات التي تحمل أرقاما مميزة إقبالا كبيرا من عشاق السيارات الذين يرون في هذه الرموز علامة على تميزهم.

المصدر: "تويتر"