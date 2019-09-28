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بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الإمارات

مال وأعمال

بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الإمارات
Screenshot/ Twitter
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بيعت اليوم لوحة مركبة تحمل الرقم "2020 U" بمبلغ 134 ألف درهم (36 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني بالإمارات العربية.

وتمت الصفقة خلال المزاد العلني للوحات المركبات الذي تنظمه "هيئة الطرق والمواصلات في دبي".

وتعرف لوحات السيارات التي تحمل أرقاما مميزة إقبالا كبيرا من عشاق السيارات الذين يرون في هذه الرموز علامة على تميزهم.

المصدر: "تويتر"

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