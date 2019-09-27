إيران تعلن عن تركيب 5 منصات بحرية في حقل "بارس" الجنوبي

أعلن مدير مصنع "صدرا" للصناعات البحرية في ميناء بوشهر جنوبي إيران، عن إنشاء 5 منصات بحرية لتركيبها بحقل "بارس" الجنوبي المشترك مع قطر والواقع في منطقة الخليج.

وأوضح بابك فولادي في تصريح صحفي، أن "منصتين اثنتين ستشحنان وتركبان بحقل بارس الجنوبي أضخم حقل غاز بالعالم بعد 20 يوما".

وأضاف: "الثلاث الأخريات سيجري تركيبها بعد 3 أشهر من الآن".

وأشار إلى أن "كل منصة تزن 2500 طن، وجرى تصنيعها عبر خبراء الشركة ومتخصصيها في حقل بارس الجنوبي".

ووقعت الحكومة الإيرانية، مطلع سبتمبر الجاري، عقدا مع مجموعة "بتروبارس" المحلية لتطوير حقل بلال البحري للغاز، المشترك مع قطر والواقع في مياه الخليج، بقيمة تبلغ نحو 440 مليون دولار.

وتتولى شركة "بتروبارس"، التي تعتبر جهة مقاولة، قيادة وإدارة العقد، وإجراء دراسات حول المكامن وتصماميم الحفر وطرح العطاءات الفرعية، وتتعهد بالإفادة القصوى من إمكانيات وطاقات المقاولين ومصنعي القطع المحليين، والإشراف على المناقصات الفرعية.

وستقوم بمقتضاه بحفر 8 آبار وإنشاء وتركيب منصة بطاقة إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الغني ومد سلسلة أنابيب بحرية بمسافة 20 كيلومترا.

يذكر أن طهران تواجه ضغوطا اقتصادية قاسية من قبل الولايات المتحدة، التي سبق أن انسحبت في مايو عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

المصدر: فارس نيوز