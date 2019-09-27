هل ستمنح الرياض رعايا دول عربية "التأشيرة المسبقة"؟

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي أحمد بن عقيل الخطيب على قائمة الدول الـ49 التي شملها نظام التأشيرة السياحية السعودي الجديد.

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وقال المسؤول السعودي، ردا على سؤال عن احتمال إضافة دول عربية لهذه القائمة، إن "القائمة أولية وسيتم من وقت لوقت إضافة دول جديدة عليها".

وفي ما يتعلق بارتداء الأجنبيات العباءة خلال زيارتهن للسعودية، قال إن الأمر سيكون اختياريا، مشيرا إلى أنه سيتم إرشادهن لارتداء "ملابس محتشمة".

فتحت السعودية اليوم أبوابها على مصراعيها أمام السياح الأجانب، حيث أطلقت نظاما جديدا للتأشيرات السياحية يشمل 49 دولية بينها روسيا والولايات المتحدة.

ولم تضم قائمة الـ49 دولة التي يسمح لمواطنيها دخول السعودية بنظام التأشيرة الجديد أي دولة عربية، حيث شملت القائمة دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وأستراليا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وماليزيا، الدولة الإسلامية الوحيدة في القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتدشين قطاعات اقتصادية جديدة، بهدف الحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط وإحداث انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.

المصدر: RT