قطر تبرم اتفاقية منحة مع مبادرة "الإنتوساي" للتنمية

وقع ديوان المحاسبة بقطر اتفاقية منحة مع مبادرة "الإنتوساي" للتنمية، وذلك في موسكو على هامش مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "إنكوساي".

ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري رئيس ديوان المحاسبة بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وعن مبادرة "الإنتوساي" للتنمية مدير عام المبادرة إينار غوريسين.

وبموجب الاتفاقية ستخصص المنحة المقررة لتمويل برنامج دعم مسار عمل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وبرنامج شراكة النظراء المعجل لدعم الأجهزة العليا للرقابة العاملة في الأوضاع الهشة.

وأعرب رئيس ديوان المحاسبة القطري، عن أمله في أن تسهم المنحة المقدمة من قبل ديوان المحاسبة بقطر في تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتهيئة ظروف أفضل للأجهزة الموجودة ضمن بيئة معيقة تحول دون تأمين الأدوار الموكلة إليها.

وبصفته الرئيس المقبل للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة "الأرابوساي"، أكد آل ثاني رغبة ديوان المحاسبة بدولة قطر في العمل على زيادة تطوير الشراكة مع مبادرة "الإنتوساي" للتنمية ضمن المجالات المتصلة بالأداء وبناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة.

من جهته أعرب المدير العام لمبادرة "الإنتوساي" للتنمية عن تقديره لهذا التمويل، وقال: "من المهم جدا أن تحصل مبادرة "الإنتوساي" للتنمية على الدعم من مجتمع الأجهزة العليا للرقابة ونحن نتطلع بهذه المناسبة إلى تعزيز التعاون مع ديوان المحاسبة بدولة قطر في نفس الوقت كرئيس مقبل لمنظمة "الأرابوساي" وكشريك مالي لمبادرة "الإنتوساي" للتنمية".

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الـ23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "إنكوساي" انطلقت في العاصمة الروسية الاثنين وتستمر حتى السبت، ليبحث المشاركون دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير الإدارة العامة، والأجهزة العليا في تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية.

ويعتبر المؤتمر، الذي ينعقد كل 3 سنوات، أكبر اجتماع للأجهزة العليا للرقابة حول العالم ويحضره عادة خبراء ومختصون دوليون في مجال الرقابة والمحاسبة.

المصدر: RT