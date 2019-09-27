انخفاض النفط متأثرا ببيانات صينية ضعيفة

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد بيانات جديدة من الصين حركت المخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعافي إنتاج النفط السعودي.

وقال كبير محللي السوق لدى أواندا إدوارد مويا، إن "أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس، مما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ".

وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في شهر يوليو، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.

وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، هبطت عقود خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.8% إلى 62.25 دولار للبرميل، وانخفضت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 56.18 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر، محت علاوات المخاطر ودفعت بأسعار الخام للانخفاض.

وتتعرض الأسعار للضغوط أيضا جراء زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويؤكد المحللون أن المخزونات الأمريكية ربما ترتفع أكثر في الأجل القريب، مما يعزز الضغط على الأسعار، في ظل خفض المصافي الأمريكية معدلات التشغيل بسبب الصيانة.

المصدر: "رويترز"