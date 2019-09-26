ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن القناة شهدت أمس الأربعاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم.

RT

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وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة العملاقة عبرت في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في جذب توكيلات ملاحية جديدة وسمح للقناة باستيعاب السفن العملاقة التي تتجه أنظار ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل نفقات التشغيل.

ويبلغ طول السفينة العملاقة 399.7متر، وعرضها 61 مترا، وغاطسها 14.5 متر، فيما تبلغ حمولتها الكلية 234 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية، وتعد هذه السفينة التي ترفع علم بنما هي الأكبر بين السفن العابرة للقناة أمس ضمن قافلة الجنوب.

المصدر: RT