رئيس بورصة مصر يعلق على خسارة البورصة 4 مليارات دولار في 3 أيام

اعتبر رئيس بورصة مصر محمد فريد تراجعات سوق المال المصرية خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع، أنها كانت "رد فعل غير مبرر وليس لها معنى على مستوى أسواق المال".

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وقال فريد حسب "رويترز" إن "البورصات لا تقيم باليوم"، مضيفا أن ما سيحدث في الجلسات القادمة "متروك لقوى العرض والطلب في سوق المال".

وتأتي تصريحات فريد بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيسي نحو 11% خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) بعد احتجاجات محدودة بعدد من المدن المصرية.

وخسرت الأسهم حوالي 66 مليار جنيه (حوالي 4.04 مليار دولار) من قيمتها السوقية وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 11%، لكن السوق أوقفت الخسائر في جلسة يوم الأربعاء وصعدت بنسبة 3.2%.

وأضاف فريد أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم بالبورصة بلغ نحو 16 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016 وحتى الثلاثاء الماضي، في حين بلغت مشترياتهم من سندات الخزانة نحو 36 مليار جنيه في نفس الفترة.

وعلى صعيد التداولات، أظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" أن المؤشر الرئيسي "إيه جي إكس 30" صعد بحلول الساعة 10:26 بتوقيت موسكو بنسبة 1.32% إلى 13773 نقطة.

المصدر: وكالات