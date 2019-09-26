اتفاق روسي ياباني لتزويد طوكيو بالهيدروجين

وقعت شركة روس آتوم أوفرسيز الروسية، اتفاقا للتعاون مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وتزويد اليابان بالهيدروجين.

وجاء التوقيع في أعقاب دراسة جدوى مشروع رائد لتصدير روسيا الهيدروجين إلى اليابان وإنتاجه للسوق اليابانية عن طريق التحليل الكهربائي.

ووقع على الاتفاق عن الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في روس آتوم أوفرسيز أنطون موسكفين، وعن الجانب الياباني نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.

وقال موسكفين: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين حيث تتيح تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة في مختلف المجالات مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية فيما من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة".

وأضاف: "يسر روس آتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية".

روس آتوم أوفرسيز، هي إحدى الشركات التابعة لشركة روس آتوم الحكومية للطاقة الذرية، ومسؤولة عن تسويق وعرض مقترحات روس آتوم في الخارج.

المصدر: وكالات