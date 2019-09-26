 
مباشر

استقرار النفط رغم مخاوف تباطؤ الطلب

مال وأعمال

استقرار النفط رغم مخاوف تباطؤ الطلب
Reuters
أسعار النفط تستقر رغم المخاوف من تباطؤ الطلب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgax

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات تباطؤ الطلب على الذهب الأسود.

إقرأ المزيد
أمين عام
أمين عام "أوبك" عن إنتاج السعودية: لقد تجاوزوا المحنة

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود خام "برنت" عند 62.36 دولار للبرميل، منخفضة 3 سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع سنتين إلى 56.47 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط للضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي أرامكو.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بعد يوم من انتقادات لاذعة وجهها للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب في إبرام صفقة "سيئة جدا" وإن الصفقة "قد تحدث في موعد أقرب مما تظنون".

كما وقع ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقا تجاريا محدودا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو سبعة مليارات دولار سنويا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر