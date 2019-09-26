استقرار النفط رغم مخاوف تباطؤ الطلب

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات تباطؤ الطلب على الذهب الأسود.

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وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود خام "برنت" عند 62.36 دولار للبرميل، منخفضة 3 سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع سنتين إلى 56.47 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط للضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي أرامكو.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بعد يوم من انتقادات لاذعة وجهها للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب في إبرام صفقة "سيئة جدا" وإن الصفقة "قد تحدث في موعد أقرب مما تظنون".

كما وقع ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقا تجاريا محدودا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو سبعة مليارات دولار سنويا.

المصدر: وكالات