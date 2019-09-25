الولايات المتحدة واليابان تعقدان اتفاقا حول التجارة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن توصلهما إلى اتفاق حول التجارة.

وقال ترامب خلال مراسم توقيع الاتفاق على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق سيفتح السوق اليابانية أمام بضائع أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم اليابانية على العديد من البضائع الأمريكية ستكون أدنى.

وأضاف ترامب أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل التجارة الرقمية بحجم 40 مليون دولار بين البلدين، مؤكدا أن فريقي التفاوض من الجانبين سيواصلان المناقشات.

ولم يتطرق الجانبان إلى تهديدات ترامب السابقة بفرض رسوم تجارية على السيارات اليابانية التي تشكل الجزء الأكبر من عجز الميزان التجاري الأمريكي مع اليابان، والذي يبلغ حجمه 67 مليار دولار.

المصدر: رويترز