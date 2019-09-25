تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، في حين أثار التحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي مخاوف من عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 1.2%، في حين هبط مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.6%.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الخطوة التي اتخذها الديمقراطيون (طرح مناقشة عزل ترامب) في مجلس النواب الأمريكي زادت من المخاوف من حصول ركود اقتصادي عالمي بفعل الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد من الضغوط على الأسواق الأوروبية اللهجة المتشددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قال إنه لن يقبل "صفقة سيئة" في المفاوضات مع بكين.

وعلى صعيد التداولات هبط المؤشر "داكس" الألماني، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.72%، فيما هبط المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 0.96%.

Bloomberg

المصدر: "رويترز"