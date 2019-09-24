غوتيريش يحذر من "شرخ عظيم" في الاقتصاد العالمي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الثلاثاء، من خطورة حدوث "شرخ عظيم" في الاقتصاد العالمي.

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وقال غوتيرش، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا الشرخ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور عالمين متنافسين منفصلين مع عملتين مهيمنتين وقواعد تجارية ومالية خاصة بكل منهما.

وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع الانقسام العظيم والحفاظ على النظام العالمي، اقتصاد عالمي مع الاحترام العام الشامل للقانون الدولي، في عالم متعدد الأقطاب مع منظمات قوية متعددة الأطراف".

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في وقت تزايد فيه القلق على نمو الاقتصاد العالمي، في ظل الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

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وانطلقت أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية اليوم تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى، وتعرضت منشأتان حيويتان في السعودية، في 14 سبتمبر الجاري لهجوم أسفر عن انخفاض إنتاج المملكة من النفط بنحو النصف.

المصدر: "تاس"