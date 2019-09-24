 
مباشر
عاجل
كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توقعات بانخفاض التضخم في روسيا خلال سبتمبر

مال وأعمال

توقعات بانخفاض التضخم في روسيا خلال سبتمبر
Sputnik
توقعات بانخفاض التضخم في روسيا خلال سبتمبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg1s

لم تستبعد وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، حدوث تراجع في الأسعار للمستهلكين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة الروسية، أن معدل التضخم السنوي بحلول نهاية الشهر الجاري قد ينخفض إلى 3.9%.

وقالت بولينا باداسين، نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسية، للصحفيين: "قد يحدث انكماش في سبتمبر، ومعدل التضخم السنوي قد ينخفض في نهاية الشهر إلى 3.9%".

وبذلك، سينخفض التضخم عن المستوى الذي حدده البنك المركزي الروسي لهذا الشهر والبالغ 4%.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري مستوى 3.8%، على أن يتباطأ في 2020 إلى 3%، في حين سيظل في فترة 2021-2024 عند المستوى المستهدف 4%.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!