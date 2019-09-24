توقعات بانخفاض التضخم في روسيا خلال سبتمبر

لم تستبعد وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، حدوث تراجع في الأسعار للمستهلكين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة الروسية، أن معدل التضخم السنوي بحلول نهاية الشهر الجاري قد ينخفض إلى 3.9%.

وقالت بولينا باداسين، نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسية، للصحفيين: "قد يحدث انكماش في سبتمبر، ومعدل التضخم السنوي قد ينخفض في نهاية الشهر إلى 3.9%".

وبذلك، سينخفض التضخم عن المستوى الذي حدده البنك المركزي الروسي لهذا الشهر والبالغ 4%.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري مستوى 3.8%، على أن يتباطأ في 2020 إلى 3%، في حين سيظل في فترة 2021-2024 عند المستوى المستهدف 4%.

المصدر: "تاس"