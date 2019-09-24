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مساع يابانية للاستغناء عن النفط القادم من الشرق الأوسط

مال وأعمال

مساع يابانية للاستغناء عن النفط القادم من الشرق الأوسط
Reuters
مساع يابانية للاستغناء عن النفط القادم من الشرق الأوسط
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ذكرت صحيفة يابانية أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران 10 مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين، في 14 سبتمبر الجاري، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة نحو 90% من وارداتها من الخام.

وسيأتي مبلغ 10 مليارات من تمويل من القطاعين العام والخاص واستثمارات من كيانات مثل "بنك اليابان للتعاون الدولي" وشركة "اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن"، التي تدعمها الحكومة اليابانية، وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لصحيفة "نكي".

وذكرت الصحيفة، أنه مع تمويل قدرة عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمويل مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.

المصدر: "رويترز"

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