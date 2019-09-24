ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم بعدما قالت وسائل إعلام تركية إن واشنطن تجهز لكي تعرض على أنقرة حزمة تجارة ربما تشمل مقترحات بشأن المقاتلة "إف 35" وصواريخ "باترويت".

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، استقرت العملة التركية عند 5.69 ليرة للدولار، لتتعزز مقارنة مع مستوى الإغلاق 5.71 ليرة المسجل الاثنين وتحقق أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

وكان تلفزيون "سي إن إن ترك" أفاد بأن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد قدم عرضا توضيحيا في الآونة الأخيرة بشأن الحزمة المقترحة في القصر الرئاسي قبل الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة حاليا.

وقالت "سي إن إن ترك"، إن الصفقة المقترحة هي اتفاق تجارة حرة يشمل مقترحات بشأن مشاركة تركيا في برنامج الطائرة "إف 35" وبيع صواريخ باترويت الأمريكية، وخطوات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.

ويستهدف البلدان زيادة التجارة الثنائية بين البلدين إلى أربعة أمثالها عند 100 مليار دولار سنويا، وهو هدف طموح تردد في محادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين.

المصدر: "رويترز"