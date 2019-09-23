النفط يصعد مدعوما بتقارير عن إنتاج السعودية

انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما صرح مصدر بأن السعودية ستستأنف فاقد الإنتاج الناجم عن هجوم على منشأتين نفطيتين بالكامل وفي وقت أسرع مما توقعه بعض المتعاملين.

وتراجع سعر برميل مزيج "برنت" بواقع 30 سنتا إلى 63.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 35 سنتا إلى 57.74 دولار للبرميل.

وقال مصدر مطلع إن السعودية استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام. وكان النفط ارتفع في وقت سابق من الجلسة مدعوما بشكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية الإنتاج.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم، وقال البنتاغون إنه أمر بنشر قوات إضافية في منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.

من جهته قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاثنين، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للتوصل إلى رد مشترك. وتلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران التي تنفي مسؤوليتها.

المصدر: وكالات