نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن شركة "أرامكو" السعودية زادت عدد المصارف المفوضة للطرح الأولي المزمع لأسهمها إلى 15 مصرفا، مع إضافة مصارف جديدة من بينها "الخليج الدولي".

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ووفقا للمصادر فإن "أرامكو" قد أضافت إلى مفوظي طرحها: "باركليز" البريطاني، BNP Paribas الفرنسي، ودويتشه بنك الألماني، وUBS السويسري، و"الخليج الدولي"، وCredit Agricole، وسوسيتيه جنرال.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق، أن "أرامكو" اختارت 9 مصارف في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية، منها "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا".

كذلك شملت قائمة المصارف، التي فوضتها "أرامكو" في السوق المحلية كلا من مجموعة "سامبا" المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتستعد "أرامكو" لبيع حصة من أسهمها تصل نسبتها إلى 5% في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

ويمثل طرح "أرامكو" إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية في خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي تهدف الابتعاد بالمملكة عن النفط وتنويع اقتصادها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية، ياسر الرميان، الأسبوع الماضي، أن الاعتداءات على معملي الشركة في شرق البلاد لن تؤخر طرح أو اكتتاب "أرامكو".

المصدر: "بلومبرغ"