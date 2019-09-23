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انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار في العقود الآجلة

مال وأعمال

انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار في العقود الآجلة
Reuters
انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار في العقود الآجلة
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ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تراجع في العقود الآجلة، كما أن عائد السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة المصرية هبط أيضا.

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وأوضحت الوكالة، أن قيمة العملة المصرية في العقود لأجل عام تراجعت إلى 18.36 جنيه للدولار، مشيرة إلى أن ذلك جرى بعدما شهدت بعض المدن المصرية الجمعة الماضية احتجاجات.

إلا أن "رويترز" قالت إن سعر صرف العملة المصرية الفوري بلغ 16.26 جنيه للدولار، أي أن الأحداث لم تؤثر على الجنيه في السوق الفورية.

وأشارت إلى أن عائد السندات الصادرة لأجل 2049 هبط بواقع 3.1 سنتا إلى 1.061 دولار، وهو أقل مستوى في شهر، فيما انخفض عائد السندات الصادرة لأجل 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 0.967 دولار.

المصدر: وكالات

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