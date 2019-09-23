نحو 50 ألف سائح لـ"توماس كوك" تقطعت بهم السبل في اليونان

أعلن وزير السياحة اليوناني، هاريس تيوهاريس، أن نحو 50 ألف سائح لشركة "Thomas Cook" البريطانية المفلسة متواجدون حاليا في اليونان، مضيفا أنه قد بدأت عملية إعادتهم إلى الوطن.

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وقال إنه قد جرت التحضيرات لإعادة السياح عبر خدمة الحماية المدنية البريطانية التي ستضمن نقلهم جوا إلى بريطانيا، مشيرا إلى أن نحو 22 ألفا من زبائن شركة "Thomas Cook" سيغادرون اليونان في الأيام القريبة القادمة. وأوضح أن الخدمة نفسها ستدفع فواتير معيشة السياح في الفنادق منذ يوم إفلاس الشركة السياحية وحتى يوم انتهاء عطلتهم.

وفي حديثه حول ديون شركة "Thomas Cook" غير المدفوعة أمام الشركات السياحية الأخرى قال الوزير إن وقوع هذه الخسائر أمر حتمي، وإن ذلك سيكون مسألة أمام المحاكمات. وأكد أن الوزارة ستضع خطة لمنع فقدان اليونان لحصتها في السوق السياحية بعد إفلاس الشركة البريطانية التي كان يستخدمها أيضا لزيارة اليونان السياح من ألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا، بالإضافة إلى بريطانيا.

وقامت الشركة المفلسة العام الماضي بنقل 3 ملايين سائح إلى اليونان، مما يبلغ 15% من العدد الإجمالي للسياح الأجانب الذين زاروا اليونان.

وتعد شركة "Thomas Cook" التي تم تأسيسها عام 1841، إحدى أكبر الشركات السياحية في العالم. ويبلغ الحجم السنوي لمبيعات الشركة 9 مليارات جنيه استرليني. وأعلنت الشركة اليوم الاثنين عن إفلاسها، إذ لم تتمكن من تقديم 200 مليون جنيه لإغلاق "ثغرة" في ميزانيتها.

ويتواجد في الدول الأجنبية حاليا وفق وثائق شركة توماس كوك "Thomas Cook" نحو 600 ألف سائح، منهم نحو 160 ألف شخص من مواطني بريطانيا.

وسيؤدي إفلاس الشركة إلى فقدان 22 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 9 آلاف فرصة عمل في بريطانيا. وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقوم بإنشاء مجموعة عمل خاصة لحل القضايا الخاصة بالوضع حول شركة "Thomas Cook" المفلسة وستخصص أموالا لإزالة عواقب هذا الإفلاس.

المصدر: نوفوستي