 
مباشر

23 مليار دولار في 9 أشهر.. روسيا تثابر في تكديس الذهب

مال وأعمال

23 مليار دولار في 9 أشهر.. روسيا تثابر في تكديس الذهب
Reuters
23 مليار دولار في 9 أشهر.. روسيا تثابر في تكديس الذهب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mffu

ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري بما قيمته نحو 23 مليار دولار لتصل مطلع سبتمبر الجاري إلى 109.477 مليار دولار.

إقرأ المزيد
"بلومبرغ": شراء الذهب خطوة ذكية من روسيا

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن قيمة احتياطيات المعدن الأصفر النفيس ارتفعت من 86.903 مليار دولار سجلتها في مطلع يناير الماضي، إلى 109.477 مليار دولار مطلع الشهر الجاري.

ويعود ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب لعاملين، الأول قيام موسكو بزيادة وتيرة شراء الذهب وتنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار، بسبب سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وبغية الحد من هيمنة العملة الأمريكية.

والثاني هو ارتفع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، بشكل ملحوظ خلال العام الجاري في ظل التوترات التجارية. ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد ارتفع سعر أونصة الذهب من 1281.30 دولار في 1 يناير 2019، إلى 1507.60 دولار سجلتها في تعاملات اليوم (20 سبتمبر 2019).

ويعتبر الذهب جزءا من الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها روسيا، التي تتضمن عملات أجنبية وحقوق سحب وأصول عالية السيولة. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي بلغ إجمالي الاحتياطيات في 1 سبتمبر الجاري 529.083 مليار دولار، بعدما كانت مطلع العام الجاري عند 468.495 مليار دولار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفوغراف.. تعرف على مسيرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي