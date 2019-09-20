النفط يتجه لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر

تتجه أسعار النفط هذا الأسبوع لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن 7%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، وارتفعت الأسعار اليوم بفعل التوترات الجديدة في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 64.75 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنتا، فيما زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل

وشن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة مع دول في الشرق الأوسط وأوروبا لتشكيل تحالف للتصدي للتهديدات الإيرانية بعد الهجوم السعودي.

وانخفض إنتاج السعودية بنحو النصف بعد هجوم السبت، الذي عطل منشأة كبيرة لمعالجة النفط. وتعهد وزير الطاقة السعودي باستعادة المستوى السابق للإنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، من جهتها تنفي طهران تورطها في هذا الهجوم.

المصدر: وكالات