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نوفاك: لا قرار بشأن تغيير حصة إنتاج النفط في روسيا بعد هجمات "أرامكو"

مال وأعمال

نوفاك: لا قرار بشأن تغيير حصة إنتاج النفط في روسيا بعد هجمات
Sputnik Aleksey Nikolskyi
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عزم روسيا عدم تغيير مستواها من إنتاج النفط المتفق عليه مع دول مجموعة "أوبك+" بعد الهجوم الذي استهدف منشآت شركة "أرامكو" السعودية.

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وقال نوفاك إنه أكد، خلال مكالمة أجراها مع نظيره السعودي، تمسك روسيا بصفقة "أوبك+" بكاملها، مضيفا أن الوضع في سوق النفط السعودية استقر، وأن موسكو لا ترى في هذه الظروف سببا لـ "التسرع في تغيير شروط الصفقة".

وانخفض إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو نصف حجمه المعتاد نتيجة تعرض منشآت شركة "أرامكو" لهجوم، في 14 سبتمبر.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مسؤوليتها عن الهجوم، فيما اتهمت سلطات المملكة والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه، الأمر الذي نفته طهران.

المصدر: وكالات

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