أعلن "جمّال ترست بنك" اللبناني اليوم الخميس، أنه اضطر إلى تصفية نفسه بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه الشهر الماضي.

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وقال البنك في بيان "على الرغم من سلامة الوضع المالي.. والامتثال التام للقواعد والأصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان".

وقبل ذلك أفاد مصرف لبنان المركزي بأنه وافق على طلب تصفية من "جمّال ترست بنك"، وشدد على أن قيمة أصول "جمّال ترست بنك" وقيمة مساهمته في المؤسسة الوطنية لضمان الودائع كافية من حيث المبدأ لسداد كامل ودائعه والتزاماته.

وأضاف المركزي اللبناني أنه سيجري تأمين أموال جميع المودعين في البنك بتاريخ استحقاقها.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس الماضي، شخصيات فلسطينية ولبنانية وأربعة كيانات منها "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في قائمتها السوداء بحجة تقديمهم الدعم لـ"حزب الله".

و"جمّال ترست بنك"، مصرف تجاري عمره 50 عاما وله فروع في مختلف أنحاء لبنان.

المصدر: "رويترز"