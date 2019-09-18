وقعت بلغاريا عقدا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) مع مجموعة "أركاد" التي تقودها السعودية لبناء خط أنابيب غاز يستهدف بشكل رئيس نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا.

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وذكرت وكالة "رويترز"، أن العقد أبرم بين شركة الغاز البلغارية التابعة للحكومة "بلغارترانسغاس" ومجموعة "أركاد"، وتم توقيع العقد بعدما أزالت محكمة بلغارية عقبات قانونية كانت تواجهه.

وتعمل بلغاريا على بناء خط أنابيب بطول 474 كيلومترا وسيمتد من الحدود الجنوبية مع تركيا إلى حدود بلغاريا الغربية مع صربيا، وسيربط هذا المقطع مع أنبوب "السيل التركي".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن أمله في اكتمال مد أنبوب الغاز في بلغاريا مطلع عام 2020.

و"السيل التركي" عبارة عن مشروع لمد أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، بحيث سيغذي الأنبوب الأول تركيا أما الثاني فهو مخصص لدول شرق وجنوب أوروبا.

ويتوقع أن يبدأ ضخ الغاز في الأنبوب الأول، المخصص لتركيا، في مطلع العام القادم.

المصدر: وكالات